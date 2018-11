Centrafrica, il Papa: "Dolore per la strage nel campo sfollati"

Papa Francesco esprime la sua "vicinanza" e il suo "amore" per il popolo del Centrafrica dopo aver appreso "con dolore la notizia della strage in un campo di sfollati, in cui sono rimasti uccisi anche due sacerdoti". In occasione della preghiera dell'Angelus il Santo Padre ricorda "questo popolo tanto caro, dove ho aperto la prima Porta Santa nell'Anno della misericordia" e prega "perché cessi ogni violenza in quell'amato Paese che ha bisogno di pace".