Centinaia di persone in piazza a Londra invocano il ritorno nell'Ue

Centinaia di persone, sventolando le bandiere dell'Unione Europea, si sono radunate nel centro di Londra chiedendo il rientro della Gran Bretagna nell'Ue.

La National Rejoin March (Nrm), organizzata dall'omonimo movimento che sostiene il ritorno all'adesione di Londra all'Ue, si è radunata nei pressi di Hyde Park da dove ha preso il via per poi dirigersi verso Parliament Square, mentre gli automobilisti di passaggio suonavano i clacson in segno di solidarietà.