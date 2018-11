Cavie umane, Ue: "Siamo scioccati, Germania agisca subito"

"Siamo scioccati come chiunque altro dalle notizie sull'utilizzo di cavie umane e animali per i test dei gas di scarico delle auto. Spetta alle autorità nazionali affrontare la questione". Lo riferisce il portavoce della Commissione Ue, Margaritis Schinas, dopo lo scandalo nel settore automobilistico tedesco. "Prendiamo atto della volontà delle autorità tedesche di indagare e speriamo che lo facciano. La vicenda richiede un'azione urgente", aggiunge.

Per Bruxelles i test sono "non etici e inaccettabili".



Volkswagen sospende dirigente - Lo scandalo ha fatto cadere una prima testa. La Volkswagen ha sospeso il capo delle relazioni pubbliche Thomas Steg, per il ruolo svolto, per sua stessa ammissione, nell'organizzazione dei test con le scimmie sulle emissioni inquinanti. "E' sollevato dalle sue responsabilità finché non sarà fatta luce su quanto accaduto", ha spiegato il gruppo. Il governo tedesco ha definito questi test "ingiustificabili da un punto di vista etico" e ha convocato i costruttori davanti alla commissione d'inchiesta ministeriale incaricata di chiarire lo scandalo dei motori diesel truccati.