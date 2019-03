Catalogna, migliaia di indipendentisti in marcia a Madrid

Tornano in piazza gli indipendentisti catalani: migliaia di persone marciano a Madrid in nome della democrazia e del diritto di scelta. Oltre 500 agenti, tra cui membri della polizia in assetto antisommossa e le unità specializzate, sono stati dispiegati per garantire la sicurezza della protesta che si snoda lungo il Paseo del Prado, da plaza de Atocha a Cibeles.