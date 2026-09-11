Catalogna, migliaia in piazza per la Diada: tensioni tra estrema destra e antifascisti a Barcellona

Migliaia di persone sono scese per le strade della Catalogna per la Diada Nacional de Catalunya, la festa nazionale catalana dell'11 settembre. Alle celebrazioni istituzionali si sono affiancati i tradizionali cortei indipendentisti, mentre a Barcellona la giornata si è chiusa con momenti di tensione e l'intervento della polizia per tenere separati manifestanti di estrema destra e antifascisti. Le mobilitazioni promosse dall'Associazione Nazionale Catalana (Anc) hanno coinvolto Barcellona, Girona e Amposta con lo slogan "Ci sono. Ci siamo. Indipendenza!". Nel capoluogo catalano la polizia urbana ha contato 45mila manifestanti. Gli organizzatori hanno invece indicato una partecipazione complessiva compresa tra 100mila e 130mila persone nelle tre città.