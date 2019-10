Ancora proteste in Catalogna, scatta un altro sciopero generale

Nella notte i manifestanti hanno eretto barricate in strada, dato fuoco a cassonetti e lanciato oggetti contro la polizia.

Puigdemont riceve mandato di arresto in Belgio - Intanto il presidente catalano in esilio Carles Puigdemont, accompagnato dai suoi avvocati, si è presentato volontariamente di fronte alle autorità del Belgio, in relazione a un terzo mandato di arresto europeo spiccato dalla Corte Suprema spagnola. Come è successo con il primo provvedimento, Puigdemont è andato negli uffici della procura. Ora le autorità dovranno decidere se rilasciarlo.