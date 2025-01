Cassazione: "Donna deve restituire l'alloggio di lusso a Sanremo donatole dall'ex per ingratitudine"

Una donna, protagonista delle cronache mondane, deve restituire al suo ex, un ricco possidente, un alloggio di lusso a Sanremo che lui le aveva donato. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione, che conferma il pronunciamento della Corte d'Appello di Genova, riconoscendo la violazione dell'articolo 801 del Codice civile (revocazione per ingratitudine). "Una lunga relazione sentimentale, sfociata nella convivenza, a far data dall’aprile del 2008. In data 17 marzo 2016 Pietro (nome di fantasia, ndr) aveva donato a Federica (nome di fantasia, ndr) un appartamento, da lui in precedenza acquistato, e che era stato adibito a casa comune. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla donazione, aveva appreso che Federica aveva intrapreso una relazione sentimentale con un altro uomo, al quale era affettivamente legata da tempo. Pietro era stato quindi invitato ad allontanarsi dall’appartamento, e dopo la sua fuoriuscita dalla casa, la nuova relazione era divenuta di dominio pubblico, in quanto la coppia aveva iniziato a frequentarsi anche all’interno del bene donato", ricostruisce la Cassazione. Il bene deve essere restituito non per l'infedeltà, ma, scrivono i giudici della seconda sezione civile, per "l'ingratitudine" e la constatazione che la donna non avesse "nutrito alcun sentimento di riconoscenza". La storia è riportata dall'edizione genovese de la Repubblica.