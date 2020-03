Caso Zaky, avvocato: condizioni migliori nel nuovo carcere in Egitto

Sono "migliorate" le condizioni detentive di Patrick George Zaky, lo studente dell'università di Bologna arrestato in Egitto per propaganda sovversiva. Lo ha riferito uno dei suoi due avvocati, Walid Hassan, dando conto di una visita ricevuta domenica in carcere a Mansura, la sua città sul delta del Nilo. "Ora le condizioni detentive sono migliori", ha detto il legale all'Ansa, sottolineando che la visita è stata concessa in via "straordinaria".