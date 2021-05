Caso Zaki, Celentano scrive a Draghi: "Salviamolo"

"Caro Mario, questa è la sfida più importante della tua vita. Qualcuno mi sa dire per quale motivo dovremmo lasciar morire lo studente Zaki pur di non pregiudicare i buoni affari tra Roma e il Cairo?". Così in una lettera indirizzata al premier Mario Draghi, pubblicata sulle sue pagine Facebook e Instagram, Adriano Celentano chiede di salvare Patrick Zaki. "L'unica salvezza per noi è la democrazia. E' necessario chiudere i ponti con i Paesi dittatoriali".