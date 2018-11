Caso Tapie: Lagarde a processo

La Corte di giustizia francese ha deciso di rinviare a giudizio il direttore generale del Fmi, Christine Lagarde. L'accusa è di negligenza nel caso dell'arbitrato che ha chiuso il lungo contenzioso tra l'uomo d'affari Bernard Tapie e la banca Credit Lyonnais per l'acquisizione di Adidas. Lo rivela il sito Mediapart, secondo cui la Corte avrebbe deciso di non seguire le indicazioni della Procura, che aveva chiesto il non luogo a procedere.