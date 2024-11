Caso Stormy Daniels, procura New York disposta a rinvio sentenza Trump

I procuratori di Manhattan hanno riferito al giudice di essere contrari all'archiviazione della condanna di Donald Trump per i soldi alla pornostar Stormy Daniels, segnalando allo stesso tempo la loro apertura a congelare il caso mentre il presidente è in carica. Il giudice Juan Merchant dovrebbe decidere nelle prossime settimane se congelare il caso o archiviarlo in via definiva. L'accusa è aperta a un posticipo della sentenza per consentire ai legali del presidente eletto di depositare le carte per chiedere l'archiviazione.