Caso Regeni, Borrell: "Egitto collabori con Italia su responsabilità"

"Il caso di Giulio Regeni è una questione grave per l'Italia e per l'intera Unione Europea". Lo ha affermato l'Alto rappresentante della Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri. "Continuiamo ad esortare l'Egitto a cooperare in pieno con le autorità italiane sulle responsabilità, e affinché sia fatta giustizia", ha aggiunto.