Caso Puigdemont, la Spagna chiede all'Italia arresto ex assessori

Ansa

Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha inviato comunicazioni ufficiali alla Corte d'Appello di Sassari per ricordare che, come nel caso dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, sono validi ordini d'arresto anche per Clara Ponsatí e Toni Comín. Si tratta di due ex assessori regionali, recatasi in Sardegna per sostenere l'ex leader catalano mentre affronta l'udienza in cui si decide la sua estradizione, dopo l'arresto del 23 settembre ad Alghero.