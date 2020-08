Caso Paciolla, Onu: piena collaborazione con Italia e Colombia

Le Nazioni Unite stanno cooperando pienamente con le autorità colombiane incaricate di determinare la causa della morte del cooperante Onu Mario Paciolla. "Stiamo fornendo tutte le informazioni e l'appoggio necessario sia da parte della nostra Missione di Verifica in Colombia sia dal quartier generale di New York". Lo ha detto il portavoce Onu Farhan Haq, spiegando che il Palazzo di vetro è in stretto contatto con il governo italiano.