Caso Navalny, Trump: "Valutiamo le accuse, per ora nessuna prova"

"Dobbiamo valutare le accuse di avvelenamento di Alexei Navalny attentamente. Non so cosa è accaduto, al momento non abbiamo visto alcuna prova". Lo afferma Donald Trump. "Non c'è alcun motivo di dubitare delle conclusioni della Germania su Navalny", ha tuttavia sottolineato il presidente americano ricordando che quanto accaduto all'attivista "non sarebbe dovuto accadere".