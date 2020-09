Caso Navalny, Mosca protesta con Berlino per le "accuse infondate"

La Russia ha protestato con la Germania per "le accuse infondate e gli ultimatum" che sostiene di aver ricevuto per il presunto avvelenamento del principale avversario politico di Putin, Alexiei Navalny. Lo riferisce il ministero degli Esteri russo aggiungendo che, durante un incontro con l'ambasciatore tedesco, Mosca ha precisato che un rifiuto di Berlino di fornire informazioni sul caso sarebbe visto dal governo russo come "una provocazione ostile".