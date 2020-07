Caso Epstein, procuratori: Maxwell deve restare in carcere

I procuratori di New York che seguono il caso Epstein hanno chiesto al giudice di respingere le richieste di Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere coinvolto in un giro di abusi su minorenni e morto suicida in carcere. Gli inquirenti infatti temono il pericolo di fuga. Maxwell, arrestata la scorsa settimana, dovrà apparire davanti alla corte. La sua richiesta è stata quella di essere liberata dietro cauzione di 5 mln di dollari.