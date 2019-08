Caso Epstein, Nyt: "Fu lasciato in cella senza controlli per ore"

Jeffrey Epstein, il finanziere americano morto apparentemente suicida in carcere dove era finito per abusi sessuali e traffico di minori, fu lasciato solo in cella per ore senza che nessuno lo controllasse. E uno dei due agenti preposti a farlo non era una guardia carceraria a tempo pieno, ma un sostituto. Lo rivela il New York Times, citando alcuni funzionari delle forze dell'ordine.