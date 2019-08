Caso Epstein, eseguita autopsia: ancora non resi noti i risultati

E' stata eseguita l'autopsia sul corpo di Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere a Manhattan, dove si trovava in seguito all'arresto per l'accusa di abuso e sfruttamento di minori. Per conoscere i risultati bisognerà però aspettare ancora: lo ha detto il capo dei medici legali di New York, Barbara Sampson, sottolineando che servono ora maggiori informazioni sul caso. Stando a quanto emerso, Epstein si sarebbe impiccato.