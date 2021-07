Caso Covaxin, la procura del Brasile apre un'inchiesta su Bolsonaro 

Afp

La procura generale della Repubblica del Brasile ha avviato un'inchiesta per chiarire se il presidente Jair Bolsonaro abbia commesso illeciti, dopo essere stato informato di presunte irregolarità nel contratto per l'acquisto di 20 milioni di vaccini Covaxin contro il coronavirus. Il contratto, cancellato martedì dal ministero della Salute, prevedeva il pagamento del prezzo più alto mai pagato dal Brasile per un siero anti-Covid.