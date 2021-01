Caso Caruana, il sicario "pentito" tratta per la riduzione della pena

tgcom24

Il "pentito" tra i tre presunti sicari di Daphne Caruana Galizia, incriminati come esecutori materiali dell'omicidio della giornalista maltese avvenuto nel 2017, ha aperto un negoziato per ottenere una riduzione di pena in cambio di un'ammissione di colpa e della sua testimonianza in tribunale. Lo rivela il Times of Malta, citando fonti che avrebbero confermato l'offerta da parte del pregiudicato Vince Muscat, detto "Il-Kohh", di dichiararsi colpevole.