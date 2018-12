Casellati in Libano in visita a contingente italiano

La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà oggi in Libano per una visita al Contingente italiano della missione Unifil presso la Base di Sector West. A comunicarlo è una nota di Palazzo Madama. Sempre nella giornata di domenica il premier Giuseppe Conte sarà invece in Libia per una missione lampo in cui incontrerà a Tripoli il premier Serraj e a Bengasi il generale Haftar.