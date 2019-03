Casa Bianca: "Trump non è un suprematista bianco, Tarrant va accostato a Pelosi e a Ocasio-Cortez"

"Il presidente non è un suprematista bianco". Lo ha detto il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, dopo le critiche piovute su Donald Trump per la condanna "troppo generica" dell'attentato alle moschee in Nuova Zelanda ad opera di Brenton Tarrant. "Più che dipingere il killer come supporter di Trump, bisogna guardare ai suoi passaggi eco-terroristici nel suo manifesto e allinearlo con Nancy Pelosi o Ocasio-Cortez", aggiunge.