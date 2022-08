Casa Bianca, timori per carte segrete prese da Trump

La Casa Bianca prende le distanze dall'indagine dell'Fbi sui documenti classificati sequestrati a Donald Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago.

Ma, secondo alcune fonti riportante dalla Cnn, in privato i dirigenti dell'amministrazione sono diventati progressivamente preoccupati per i materiali che l'ex presidente aveva portato con sé e per quello che intendeva farne.