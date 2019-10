Casa Bianca: stop aiuti a Kiev per ottenere indagini su Biden

Il capo dello staff della Casa Bianca, Mick Mulvaney, ha affermato che l'amministrazione Trump ritirò gli aiuti militari all'Ucraina per costringere Kiev a indagare per corruzione i Biden e i democratici. Una versione che contraddice quanto finora detto dal presidente americano che ha sempre negato. Mulvaney ha sottolineato come il comportamento di Trump sia stato del tutto appropriato.