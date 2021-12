Casa Bianca: sanzioni Usa a Minsk con alleati e partner

Ansa

Gli Stati Uniti hanno deciso, in coordinamento con gli alleati e i partner, di "infliggere sanzioni alla Bielorussia per gli attacchi alla democrazia, ai diritti umani, alle norme internazionali e per la repressione". Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. Nel mirino sono finiti 32 individui ed entità "che supportano il regime e facilitano il regime", ha spiegato il dipartimento di Stato.