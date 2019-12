Casa Bianca: "Non ci sono prove di illeciti di Trump"

La Casa Bianca ribadisce che "non c'è alcuna prova di illeciti da parte del presidente Trump". La nota è stata diffusa per replicare alle accuse dei democratici a poche ore dall'annuncio degli articoli per l'impeachment di Donald Trump. "L'Ucraina ha affermato che non c'è stata alcuna pressione e gli aiuti militari all'Ucraina non ci sarebbero senza il presidente Trump - si legge nella nota -. L'impeachment è un inganno senza precedenti".