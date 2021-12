Casa Bianca esclude lockdown: nessuna minaccia come nel 2020

IPA

"Il Covid non rappresenta la stessa minaccia costituita nel 2020": così la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, invita a non fare allarmismi pur riconoscendo il boom di contagi negli Stati Uniti, dovuti alla variante Omicron. "Martedì il presidente Joe Biden tornerà a sostenere la necessità di vaccinarsi", ha affermato Psaki negando che siano in vista restrizioni o lockdown.