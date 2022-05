Casa Bianca chiede indagine su reporter uccisa in Cisgiordania

L'amministrazione Biden ha chiesto "un'indagine esaustiva ed accurata" sulla reporter di Al Jazeera uccisa in Cisgiordania, Shireen Abu Akleh.

Lo ha detto la vice portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One che sta portando il presidente americano a Chicago. Biden ha in programma una visita in Israele a fine giugno. L'uccisione della giornalista, ha sottolineato la vice portavoce della Casa Bianca, "è un attacco alla libertà di stampa".