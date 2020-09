Casa Bianca 2020, Trump: "Voto per posta è una possibile truffa"

Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il voto per corrispondenza rischia di essere un disastro, con milioni di schede da contare la notte elettorale. Trump è tornato a ribadire che può tradursi in frodi elettorali. "Sarebbe una grande truffa" ha aggiunto, criticando l'invio non sollecitato di schede a migliaia di americani.