Caruana, processo a Malta: fratelli Degiorgio cambiano versione, "siamo colpevoli"

Svolta nel processo sulla morte di Daphne Caruana Galizia: i fratelli George e Alfred Degiorgio si sono infatti dichiarati colpevoli dell'omicidio della giornalista maltese.

Un cambio di versione arrivato solamente poche ore dopo l'apertura del dibattimento, quando i due si erano detti non colpevoli. Lo riporta il Times of Malta. I due avrebbero accettato di ammettere la loro colpevolezza in cambio di una riduzione di pena. La sentenza è attesa in serata.