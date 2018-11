Carovana migranti, Usa: 4.800 soldati dispiegati al confine Messico

Circa 4.800 soldati sono stati dispiegati dagli Stati Uniti al confine con il Messico in attesa della carovana di migranti. Lo ha annunciato il Pentagono, che non ha voluto fornire il costo di questa operazione voluta da Donald Trump, definita dall'opposizione una manovra politica per le elezioni di Midterm. I militari raggiungeranno i 2.100 riservisti della Guardia nazionale presenti nella zona da diversi mesi.