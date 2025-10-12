Logo Tgcom24
sull'isola di St. Helena

Usa, sparatoria in un bar della Carolina del Sud: almeno 4 morti e 20 feriti

12 Ott 2025 - 16:45
È di 4 morti e 20 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un bar affollato sull'isola di St. Helena, al largo della Carolina del Sud. Lo riferiscono le autorità locali, precisando che 4 dei feriti sono in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta nelle prime ore di domenica al Willie's Bar and Grill. Una grande folla era presente sulla scena quando sono arrivati gli agenti. "Molte vittime e testimoni sono corsi nei negozi e nelle proprietà vicine in cerca di riparo dai colpi di arma da fuoco", ha riferito l'ufficio dello sceriffo della contea di Beaufort in una dichiarazione su X. 

