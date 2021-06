Carolina del Sud, la Corte Suprema blocca due esecuzioni

ansa

La Corte Suprema della Carolina del Sud ha bloccato due esecuzioni che erano state fissate per questo mese ai sensi della legge statale sulla pena capitale recentemente rivista. Le esecuzioni dei detenuti Brad Sigmon e Freddie Owens erano state programmate a meno di un mese dall'approvazione di una nuova norma che obbliga i condannati a scegliere tra l'elettrocuzione o il plotone di esecuzione qualora non fossero disponibili farmaci per l'iniezione letale.