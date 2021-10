Caro energia, Stati Uniti valutano uso delle riserve petrolifere strategiche

-afp

Gli Stati Uniti valutano la possibilità di ricorrere alle riserve petrolifere strategiche per far fronte al caro energia. Lo ha detto il ministro dell'Energia americano, Jennifer Granholm, al Financial Times sottolineando che tutte le opzioni sono sul tavolo. L'uso delle riserve strategiche "è uno degli strumenti che si stanno valutando", ha aggiunto senza escludere un divieto delle esportazioni di greggio.