Energia, von der Leyen: "Norme Ue solo ora? In primavera non eravamo pronti"

La proposta legislativa Ue contro il caro energia non poteva essere anticipata.

Lo ha sottolineato il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa per anticipare le misure presenti nel nuovo pacchetto che dovrà essere presentato all'Europarlamento. "In primavera non eravamo pronti, avevamo gli stoccaggi vuoti. Non avevamo piattaforme per acquisti comuni o riduzioni coordinate dei consumi. Non avevamo gli elementi per la tassazione degli extra-profitti. Ora c'è una base importante per cominciare con il tetto al prezzo del gas", ha affermato von der Leyen.