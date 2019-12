Carlos Ghosn è in Libano: ex ceo di Renault-Nissan era ai domiciliari in Giappone

L'ex ceo della Renault-Nissan Carlos Ghosn, agli arresti domiciliari in Giappone dove avrebbe dovuto essere processato per frode industriale e fiscale, è giunto a Beirut con un jet privato. Lo ha confermato un funzionario libanese, aggiungendo che "non è chiaro se Ghosn abbia viaggiato in violazione degli arresti domiciliari o se sia stato raggiunto un accordo per la sua liberazione".