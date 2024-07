Caraibi, allarme uragano Beryl: "Estremamente pericoloso"

L'uragano Beryl si sta avvicinando ai Caraibi sudorientali dopo essersi rafforzato in quella che gli esperti definiscono una tempesta di categoria 4 "estremamente pericolosa", e i funzionari governativi stanno invitando le persone a mettersi al riparo. Si prevede che la tempesta toccherà le isole meridionali in mattinata. Sono in vigore avvisi di uragano per Barbados, St. Lucia, Grenada, Tobago e St. Vincent e Grenadine. Il National Hurricane Center di Miami avverte che Beryl "porterà venti pericolosi e mareggiate".