Caraibi, 5 Paesi impegnati nelle ricerche dello skipper salernitano

La Farnesina continua a impegnarsi al massimo per coordinare le attività di ricerca dello skipper salernitano Rocco Acocella, disperso nel Mar dei Caraibi, ed è in costante contatto con i suoi familiari per prestare ogni possibile assistenza. Le autorità marittime di ben cinque Paesi dell'area (Colombia, Costarica, Nicaragua, Panama e Venezuela), in stretto raccordo con le ambasciate italiane, stanno attualmente prendendo parte alle ricerche.