Capo Verde, cooperante morto: al momento nessun indagato

La morte del cooperante fiorentino David Solazzo, trovato privo di vita nella sua casa sull'isola di Fogo l'1 maggio, sarebbe "avvenuta per l'emorragia provocata da tagli profondi sul braccio destro" e "al momento non sono state aperte indagini verso terzi". La ha fatto sapere la ong fiorentina Cospe per la quale lavorava Solazzo. "La volontà degli inquirenti - prosegue il Cospe - è comunque di approfondire il caso".