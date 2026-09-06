Capo Verde: bus precipita in un burrone, almeno 24 morti

Almeno 24 persone sono morte a Capo Verde, quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto Jose Canuto, responsabile della Protezione civile del comune di São Filipe, aggiungendo che otto persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. L'incidente stradale è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capo Verde, José Maria Pereira Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook ha definito l'incidente "una grande catastrofe".
I passeggeri erano in gran parte studenti delle scuole superiori provenienti da Cural Grande e Ponta Verde. Tra le vittime figurerebbe anche l'autista. Le autorità scolastiche locali hanno precisato che la gita non era stata organizzata dalle scuole, bensì si trattava di un'uscita annuale organizzata dall'autista stesso per gli studenti che trasportava abitualmente durante l'anno scolastico.
Le autorità locali hanno reso noto che sono in corso operazioni di soccorso in una zona di difficile accesso e che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incidente.