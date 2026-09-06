Capo Verde: bus precipita in un burrone, almeno 24 morti

Almeno 24 persone sono morte a Capo Verde, quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. Lo ha reso noto Jose Canuto, responsabile della Protezione civile del comune di São Filipe, aggiungendo che otto persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. L'incidente stradale è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capo Verde, José Maria Pereira Neves, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook ha definito l'incidente "una grande catastrofe".