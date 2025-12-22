Bus si ribalta in Indonesia, almeno 16 morti sull'isola di Giava

E' di almeno 16 morti e diversi feriti il bilancio di un grave incidente avvenuto su un'autostrada dell'isola indonesiana di Giava, secondo quanto riferito dai soccorritori. Un autobus di linea, partito dalla capitale Giacarta e diretto a Yogyakarta, ha affrontato una curva a velocità sostenuta, ha colpito il guardrail e si è ribaltato. Gli incidenti stradali sono frequenti in Indonesia, dove molti veicoli risultano datati e in cattive condizioni e il rispetto delle norme del codice della strada non è sempre garantito. Un episodio simile si era verificato nel 2019, quando almeno 35 persone persero la vita dopo la caduta di un autobus in un burrone sull'isola di Sumatra.