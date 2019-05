Caos Venezuela, nuovi colloqui a Oslo tra emissari Maduro e Guaidò

La Norvegia ha annunciato che rappresentanti del governo e dell'opposizione venezuelani torneranno a Oslo la prossima settimana per un nuovo tentativo di dialogo che ponga fine alla crisi nel Paese sudamericano. Il ministro degli Esteri di Oslo, Ine Eriksen Soreide, ha elogiato entrambe le parti per gli sforzi profusi in questa direzione. I primi colloqui si erano svolti, sempre in Norvegia, a inizio maggio.