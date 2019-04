Caos Libia, sale a 262 il bilancio delle vittime: 80 sono bambini

Sale a 262 il bilancio delle vittime in Libia a causa degli scontri in atto. E' l'ultimo bilancio fornito dall'associazione medici di origine straniera in Italia, in contatto costante con i medici libici nelle zone del conflitto e negli ospedali dell'area. Tra le vittime ci sono anche 80 bambini, 18 sanitari e una donna incinta. I feriti sarebbero oltre 1.500. I medici in Libia riferiscono anche di ambulanze distrutte ed ospedali colpiti.