Canale di Suez, rimessa a galla la nave incagliata

Nel Canale di Suez, la strategica via d'acqua che collega l'Asia all'Europa, è stata rimessa in galleggiamento la nave che si era incagliata. Si tratta della nave cargo Glory, di proprietà della società greca Target Marine. La nave, che era partita dal porto ucraino di Chornomorsk, si era incagliata navigando in direzione sud vicino ad Alaqantarah". I rimorchiatori della Suez Canal Authority sono però riusciti a rimettere la nave in condizione di navigare.