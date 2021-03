Canale di Suez, cargo arenato: ci provano gli esperti Usa

Mentre si prepara un nuovo tentativo di disincagliare la gigantesca nave portacontainer che è rimasta arenata ormai daquattro giorni nel Canale di Suez, la marina degli Stati Uniti prevede di inviare una squadra di esperti n per consigliare le autorità locali sul da farsi. Lo riporta Cnn che cita due funzionari della Difesa. "L'amministrazione Biden sta seguendo da vicino la situazione", fanno sapere dalla Casa Bianca.

"Abbiamo offerto l'assistenza degli Stati Uniti alle autorità egiziane per aiutare a riaprire il canale", affermano funzionari Usa. "Ci stiamo consultando con i nostri partner egiziani su come possiamo sostenere al meglio i loro sforzi". La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha rifeirito che gli Stati Uniti hanno ufficialmente offerto la loro assistenza alle autorità egiziane. Psaki ha detto che le conversazioni con i funzionari egiziani sono "in corso" e ha confermato che la Casa Bianca "sta monitorando la situazione da vicino".