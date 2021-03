Canale di Suez, Authority: non possiamo indicare data per fine crisi 

Ansa

"Non possiamo determinare un calendario per la fine della crisi" creata dal portacontainer che da martedì si è incagliato nel Canale di Suez. Lo scrive su Twitter l'emittente araba Al Jazeera riportando una dichiarazione del presidente dell'Autorità del Canale, l'ammiraglio Osama Rabie. Il blocco della via d'acqua sta tenendo ferme almeno altre 321 navi in attesa di transitare.