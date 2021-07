Canada, trovate altre 160 tombe di nativi in ex scuola cattolica

Ansa

Continuano i ritrovamenti di tombe senza nome di nativi in Canada. Oltre 160 sepolture sono state individuate sul terreno di una ex scuola residenziale, al largo della costa della Columbia Britannica. Lo ha riferito la tribù Penelakut. La scuola è stata gestita dalla Chiesa dal 1890 fino al 1969, quando il governo federale l'ha rilevata. L'esecutivo ha promesso che lavorerà con i nativi per combattere la discriminazione e il razzismo.