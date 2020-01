Canada, sparatoria a Ottawa: un morto e tre feriti gravi

Un morto e tre feriti gravi: è il bilancio di una sparatoria è in corso nel centro di Ottawa, in Canada. Lo hanno riferito le forze dell'ordine locali su Twitter. "La polizia sta rispondendo a una sparatoria nell'isolato 400 di Gilmour Street - si legge sul social -. E' in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona". L'autore non è stato catturato.