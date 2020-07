Canada, si ribalta bus turistico: almeno tre morti

Un autobus per l'osservazione dei ghiacciai si è ribaltato sabato in una famosa località turistica canadese delle Montagne rocciose nell'Alberta occidentale, causando tre morti e diversi feriti. L'incidente ha coinvolto un mezzo della compagnia Pursuit che trasportava 27 passeggeri sull'autobus ed è avvenuto in una delle zone più turistiche del Canada, il Columbia Glacier nel Parco nazionale di Jasper.